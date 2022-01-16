Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 2
Сегодня 9
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 17) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Челси 1:0 Окончен
17:00 Бернли - Лестер -:- Перенесен
19:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Брест 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Байер 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Салернитана - Лацио 0:3 Окончен
21:45 Ювентус - Удинезе 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Марсель - Лилль 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Аталанта - Интер 0:0 2-й тайм
Футбол (9 событий из 17) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Лидс 2:3 Окончен
16:00 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Арсенал : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ренн - Бордо 6:0 Окончен
16:00 Монако - Клермон 4:0 Окончен
18:05 Труа - Лион 0:1 Окончен
21:45 Марсель - Лилль 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Рома - Кальяри 1:0 Окончен
21:45 Аталанта - Интер 0:0 2-й тайм
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Наполи -:- Запланирован
19:30 Милан - Специя -:- Запланирован

Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция

Центральный матч 22-го тура Серии А – на XSPORT.ua
Футбол Серия А (Италия)
22:58
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция
Фото: Eurosport

Серия А, 22-й тур

«Аталанта – «Интер» 0:0

54" Скучноватый у нас матч, если честно. И моментов почти нет.

49" Пессина получил мяч в классной позиции, пробивал низом по воротам "Интера", но Ханданович на высоте, ликвидировал угрозу!

Второй тайм начался!

Перерыв. Отдыхаем!

42" Теперь желтая для Брозовича.

37" Желтая карточка для де Рона за грубую игру.

33" У Бареллы травма, он на газоне. Но, похоже, сможет он продолжить игру.

29" Все же маловато моментов в нашем матче.

26" Чалханоглу испортил подачу с углового.

25" Классный шанс у Санчеса! Алексис получил мяч в очень выгодной позиции, ему никто не мешал, он пробивал в дальний угол ворот Муссо, но вратарь "Аталанты" потащил!

19" Мчал к воротам Муриэль, но его остановили защитники "Интера".

16" А вот и первый опасный момент в нашем матче! Джеко после классного навеса пробивал головой, но мяч в нескольких сантиметрах разминулся со штангой!

13" Удар Фройлера издали, но защитник "Интера" заблокировал выстрел.

9" С первых минут видно, что команды слишком осторожничают. На кону важные очки в борьбе за золото.

8" Первые осмысленные атаки от "Аталанты", угловой будет для бергамасков.

3" "Интер" больше контролирует мяч с первых минут. У "Аталанты" много потерь, в том числе и отсутствие Руслана Малиновского дает о себе знать.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Гимшити, Демирал, Пеццелла, де Рон, Фройлер, Пашалич, Пессина, Копмейнерс, Муриэль.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Санчес.

В воскресенье, 16-го января, «Аталанта» примет «Интер» в 22-м туре чемпионата Италии.

Текстовая онлайн трансляция матча «Аталанта» – «Интер» будет доступна в этой новости. Начало – в 21:45.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аталанта Интер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Футбол Серия А (Италия)
21:41
Малиновский не сможет сыграть с «Интером» в матче Серии А
Малиновский не сможет сыграть с «Интером» в матче Серии А
Футбол Украинские легионеры
20:31
Индзаги – перед матчем с «Аталантой»: «Нужно отодвинуть эйфорию после матча с «Ювентусом» в сторону»
Индзаги – перед матчем с «Аталантой»: «Нужно отодвинуть эйфорию после матча с «Ювентусом» в сторону»
Футбол Серия А (Италия)
08:50
В «Аталанте» отреагировали на слухи о переходе Миранчука в «Дженоа»
В «Аталанте» отреагировали на слухи о переходе Миранчука в «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
15 января 11:39
От Малиновского к Шевченко. Российский хавбек пополнит состав «Дженоа»
От Малиновского к Шевченко. Российский хавбек пополнит состав «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
15 января 09:48
Малиновский: «У «Аталанты» нет задачи завоевать чемпионство»
Малиновский: «У «Аталанты» нет задачи завоевать чемпионство»
Футбол Серия А (Италия)
13 января 18:25

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
22:58
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала»
Примерa (Испания)
22:57
Сразу две сенсации. Кот-д'Ивуар потерял очки, Алжир уступил и рискует покинуть Кубок Африки
Сразу две сенсации. Кот-д'Ивуар потерял очки, Алжир уступил и рискует покинуть Кубок Африки
В мире
22:53
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Шевченко впервые после увольнения обратился к фанатам и игрокам «Дженоа»
Примерa (Испания)
22:46
«Реал» выиграл Суперкубок Испании в матче с двумя пенальти и удалением
«Реал» выиграл Суперкубок Испании в матче с двумя пенальти и удалением
Примерa (Испания)
22:31
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Серия А (Италия)
22:26
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Серия А (Италия)
22:01
Модрич – самый возрастной автор гола в истории Суперкубка Испании
Модрич – самый возрастной автор гола в истории Суперкубка Испании
Примерa (Испания)
22:01
Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Серия А (Италия)
21:41
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
8
Все новости