Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер». Онлайн трансляция

Центральный матч 22-го тура Серии А – на XSPORT.ua

Фото: Eurosport

Серия А, 22-й тур

«Аталанта – «Интер» 0:0

54" Скучноватый у нас матч, если честно. И моментов почти нет.

49" Пессина получил мяч в классной позиции, пробивал низом по воротам "Интера", но Ханданович на высоте, ликвидировал угрозу!

Второй тайм начался!

Перерыв. Отдыхаем!

42" Теперь желтая для Брозовича.

37" Желтая карточка для де Рона за грубую игру.

33" У Бареллы травма, он на газоне. Но, похоже, сможет он продолжить игру.

29" Все же маловато моментов в нашем матче.

26" Чалханоглу испортил подачу с углового.

25" Классный шанс у Санчеса! Алексис получил мяч в очень выгодной позиции, ему никто не мешал, он пробивал в дальний угол ворот Муссо, но вратарь "Аталанты" потащил!

19" Мчал к воротам Муриэль, но его остановили защитники "Интера".

16" А вот и первый опасный момент в нашем матче! Джеко после классного навеса пробивал головой, но мяч в нескольких сантиметрах разминулся со штангой!

13" Удар Фройлера издали, но защитник "Интера" заблокировал выстрел.

9" С первых минут видно, что команды слишком осторожничают. На кону важные очки в борьбе за золото.

8" Первые осмысленные атаки от "Аталанты", угловой будет для бергамасков.



3" "Интер" больше контролирует мяч с первых минут. У "Аталанты" много потерь, в том числе и отсутствие Руслана Малиновского дает о себе знать.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Гимшити, Демирал, Пеццелла, де Рон, Фройлер, Пашалич, Пессина, Копмейнерс, Муриэль.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Санчес.

В воскресенье, 16-го января, «Аталанта» примет «Интер» в 22-м туре чемпионата Италии.

Текстовая онлайн трансляция матча «Аталанта» – «Интер» будет доступна в этой новости. Начало – в 21:45.