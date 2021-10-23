«Аталанта» без Малиновского в основе разгромила «Эмполи»
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Удинезе». Онлайн трансляция
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09:30
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта
24 октября в Бергамо в рамках 9-го тура Серии А «Аталанта» украинца Руслана Малиновского примет «Удинезе».
После восьми туров «Аталанта» находится на шестой позиции с отставанием в 10 очков от лидирующего «Наполи». «Удинезе» на 11-м месте с отставанием на 5 очков от бергамасков.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 13:30.
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