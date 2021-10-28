Чемпионат Италии. «Интер», «Рома» и «Лацио» одержали синхронные победы
Вашему вниманию результаты главных матчей вечера в 10-м туре чемпионата Италии.
«Кальяри» – «Рома» 1:2
Голы: Паволетти, 52 – Рожер, 71, Пеллегрини, 78
«Кальяри»: Краньо, Дзаппа, Чеппителли, Карбони, Белланова, Дейола (Кейта Бальде, 82), Грасси (Олива, 79), Марин, Ликояннис, Паволетти, Жоао Педро.
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья (Афена-Гьян, 57), Дзаньоло (Калафьори, 81), Пеллегрини, Мхитарян (Эль-Шаарави, 46), Кристанте, Верету (Кумбула, 90), Абрахам.
Предупреждения: Дзаньоло (38), Жоао Педро (73), Ликояннис (76), Пеллегрини (79), Абрахам (79), Калафьори (83), Белланова (87).
«Эмполи» – «Интер» 0:2
Голы: Д`Амброзио, 34, Димарко, 66
«Эмполи»: Викарио, Стоянович (Фьямоцци, 82), Исмайли, Луперто, Паризи, Журковски (Аслани, 68), Байрами (Хаас, 57), Риччи, Бандинелли (Хендерсон, 67), Кутроне (Манкузо, 67), Пинамонти.
«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, де Врей (Коларов, 80), Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович (Весино, 72), Гальярдини (Сенси, 84), Димарко, Санчес (Корреа, 72), Мартинес (Джеко, 84).
Предупреждения: де Врей (24), Луперто (29), Брозович (59), Гальярдини (75).
Удаление: Риччи (52).
«Лацио» – «Фиорентина» 1:0
Гол: Педро, 52
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 77), Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 84), Милинкович-Савич (Башич, 79), Ладзари, Педро (Моро, 84), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
«Фиорентина»: Терраччано, Венути (Одриосола, 71), Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 83), Данкан (Бенасси, 83), Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 57), Кальехон (Сапонара, 71), Влахович, Соттиль.
Предупреждения: Кастровилли (24), Бираги (47), Катальди (56), Данкан (68), Луис Альберто (78), Иммобиле (81).