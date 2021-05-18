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Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было

Матч 25 тура Серии А завершился без голов
Футбол Серия А (Италия)
18 мая 23:22
Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было
Фото: SS Lazio

Серия А. 25-й тур:

«Лацио» – «Торино» 0:0

На этом все! "Торино" сыграл вничью с "Лацио" и сохранил прописку в Серии А на следующий сезон. Благодарим, что были с нами.

90+3" Верди заменил Белотти.

90+1" Пробил Луис Альберто - точно в Сиригу.

86" Ринкона и Санабрию заменили Дзадза и Базелли.

84" Нет гола! Иммобиле пробил в штангу!

83" Пенальти! Нкулу сфолил на Иммобиле.

81" Сиригу! Потащил он удар от Парло.

78" Вновь пробил Мурики, на этот раз головой - в руки Сиригу.

76" Перейра и Пароло заменили Раду и Акпа-Акпро.

73" Лаццари едва не открыл счет, но не попал в створ ворот с выгодной позиции.

71" Санабрия! Белотти в штрафной скинул мяч на Санабрию и тот в падении пробил в штангу.

69" Эскаланте и Патрик заменили Лейву и Фелипе.

66" Пробил Лулич, но Сиригу выставил ногу и отбил мяч.

62" Лулич заменил Фареса.

61" Фелипе получил желтую карточку.

60" Санабрия вырвался на ворота, но пробил прямо в голкипера.

58" Иммобиле вышел на ударную позицию, но пробил выше.

53" Мурики! Должен был забивать, но Нкулу в подкате выбил мяч перед замахом.

50" Луис Альберто получил желтую карточку.

48" Пробил Луис Альберто - мимо ворот.

Возобновилась встреча!

Перерыв.

45+1" Иммобиле забил, но нарушил правила перед этим.

42" Пробил Иммобиле в штрафной, но заблокировали его выстрел.

37" Фелипе скинул в штрафной на партнера, но во время защитник "Торино" вынес мяч из штрафной.

35" Иммобиле пробил головой - слабо.

33" Втроем "Торино" выбегали на ворота соперника против двух игроков "Лацио", но Лукич сделал отвратительный пас.

27" Санабрия едва не воспользовался ошибкой Стракоши, но не смог добить мяч в ворота. За разговоры Стракоша еще и желтую карточку получил.

24" Навес от Ансальди пришелся в руки Стракоши.

21" Белотти подал на дальнюю штангу, но не нашел никого из партнеров.

16" Лейва пробил из-за штрафной, но выше мяч полетел.

7" Вновь момент у Мурики, но пробил он в голкипера. Правда, был албанец в офсайде.

5" Точный навес на Мурики, но тот плохо пробил головой.

Матч начался!

Арбитр матча - Микэль Фаббри.

Составы команд:

Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию встречи Серии А "Лацио" - "Торино".

«Лацио» в перенесенном матче 25 тура Серии А сыграет против «Торино».

Дата и место матча «Лацио» – «Торино»

Игра состоится во вторник, 18 мая (18.05.2021).

Принимать первый матч будет «Лацио» на своем стадионе «Стадио Олимпико».

«Лацио» – «Торино»: прямая трансляция

Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.

В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 21:30 по киевскому времени.

 

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Лацио Торино

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