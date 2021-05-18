Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было

Матч 25 тура Серии А завершился без голов

Фото: SS Lazio

Серия А. 25-й тур:

«Лацио» – «Торино» 0:0



На этом все! "Торино" сыграл вничью с "Лацио" и сохранил прописку в Серии А на следующий сезон. Благодарим, что были с нами.



90+3" Верди заменил Белотти.



90+1"

86" Ринкона и Санабрию заменили Дзадза и Базелли.



84" Нет гола! Иммобиле пробил в штангу!



83" Пенальти! Нкулу сфолил на Иммобиле.



81" Сиригу! Потащил он удар от Парло.



78" Вновь пробил Мурики , на этот раз головой - в руки Сиригу.



76" Перейра и Пароло заменили Раду и Акпа-Акпро.



73" Лаццари едва не открыл счет, но не попал в створ ворот с выгодной позиции.



71" Санабрия! Белотти в штрафной скинул мяч на Санабрию и тот в падении пробил в штангу.



69" Эскаланте и Патрик заменили Лейву и Фелипе.



66" Пробил Лулич, но Сиригу выставил ногу и отбил мяч.



62" Лулич заменил Фареса.



61" Фелипе получил желтую карточку.



60" Санабрия вырвался на ворота, но пробил прямо в голкипера.



58" Иммобиле вышел на ударную позицию, но пробил выше.



53" Мурики! Должен был забивать, но Нкулу в подкате выбил мяч перед замахом.



50" Луис Альберто получил желтую карточку.



48" Пробил Луис Альберто - мимо ворот.



Возобновилась встреча!



Перерыв.



45+1"

42" Пробил Иммобиле в штрафной, но заблокировали его выстрел.



37" Фелипе скинул в штрафной на парт нера, но во время защитник "Торино" вынес мяч из штрафной.



35" Иммобиле пробил головой - слабо.



33" Втроем "Торино" выбега ли на ворота соперника против двух игроков "Лацио", но Лукич сделал отвратительный пас.



27" Санабрия едва не воспользовался ошибкой Стракоши , но не смог добить мяч в ворота. За разговоры Стракоша еще и желтую карточку получил.



24" Навес от Ансальди пришелся в руки Стракоши.



21" Белотти

подал на дальнюю штангу, но не нашел никого из партнеров.





16" Лейва

пробил из-за штрафной, но выше мяч полетел.





7"

Вновь момент у

Мурики

, но пробил он в голкипера. Правда, был албанец в офсайде.





5"

Пробил- точно взабил, но нарушил правила перед этим.Точный навес на, но тот плохо пробил головой.

Арбитр матча - Микэль Фаббри.

Составы команд:

Questi i granata che scenderanno in campo alle 20.30#LazioTorino#SFT pic.twitter.com/433nY45vl9 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 18, 2021

Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию встречи Серии А "Лацио" - "Торино".

«Лацио» в перенесенном матче 25 тура Серии А сыграет против «Торино».

Дата и место матча «Лацио» – «Торино»

Игра состоится во вторник, 18 мая (18.05.2021).

Принимать первый матч будет «Лацио» на своем стадионе «Стадио Олимпико».

«Лацио» – «Торино»: прямая трансляция

Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.

В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 21:30 по киевскому времени.