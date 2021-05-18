Чемпионат Италии. «Лацио» сыграл вничью с «Торино». Как это было
Серия А. 25-й тур:
«Лацио» – «Торино» 0:0
На этом все! "Торино" сыграл вничью с "Лацио" и сохранил прописку в Серии А на следующий сезон. Благодарим, что были с нами.
90+3" Верди заменил Белотти.
90+1" Пробил Луис Альберто - точно в Сиригу.
86" Ринкона и Санабрию заменили Дзадза и Базелли.
84" Нет гола! Иммобиле пробил в штангу!
83" Пенальти! Нкулу сфолил на Иммобиле.
81" Сиригу! Потащил он удар от Парло.
78" Вновь пробил Мурики, на этот раз головой - в руки Сиригу.
76" Перейра и Пароло заменили Раду и Акпа-Акпро.
73" Лаццари едва не открыл счет, но не попал в створ ворот с выгодной позиции.
71" Санабрия! Белотти в штрафной скинул мяч на Санабрию и тот в падении пробил в штангу.
69" Эскаланте и Патрик заменили Лейву и Фелипе.
66" Пробил Лулич, но Сиригу выставил ногу и отбил мяч.
62" Лулич заменил Фареса.
61" Фелипе получил желтую карточку.
60" Санабрия вырвался на ворота, но пробил прямо в голкипера.
58" Иммобиле вышел на ударную позицию, но пробил выше.
53" Мурики! Должен был забивать, но Нкулу в подкате выбил мяч перед замахом.
50" Луис Альберто получил желтую карточку.
48" Пробил Луис Альберто - мимо ворот.
Возобновилась встреча!
Перерыв.
45+1" Иммобиле забил, но нарушил правила перед этим.
42" Пробил Иммобиле в штрафной, но заблокировали его выстрел.
37" Фелипе скинул в штрафной на партнера, но во время защитник "Торино" вынес мяч из штрафной.
35" Иммобиле пробил головой - слабо.
33" Втроем "Торино" выбегали на ворота соперника против двух игроков "Лацио", но Лукич сделал отвратительный пас.
27" Санабрия едва не воспользовался ошибкой Стракоши, но не смог добить мяч в ворота. За разговоры Стракоша еще и желтую карточку получил.
24" Навес от Ансальди пришелся в руки Стракоши.
21" Белотти подал на дальнюю штангу, но не нашел никого из партнеров.
16" Лейва пробил из-за штрафной, но выше мяч полетел.
7" Вновь момент у Мурики, но пробил он в голкипера. Правда, был албанец в офсайде.
5" Точный навес на Мурики, но тот плохо пробил головой.
Матч начался!
Арбитр матча - Микэль Фаббри.
Составы команд:
#LazioTorino #CMonEagles pic.twitter.com/04K7sc3siD— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 18, 2021
Questi i granata che scenderanno in campo alle 20.30#LazioTorino#SFT pic.twitter.com/433nY45vl9— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 18, 2021
Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию встречи Серии А "Лацио" - "Торино".
«Лацио» в перенесенном матче 25 тура Серии А сыграет против «Торино».
Дата и место матча «Лацио» – «Торино»
Игра состоится во вторник, 18 мая (18.05.2021).
Принимать первый матч будет «Лацио» на своем стадионе «Стадио Олимпико».
«Лацио» – «Торино»: прямая трансляция
Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.
В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 21:30 по киевскому времени.
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