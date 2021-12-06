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Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция

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Футбол Украинская Премьер-лига
6 декабря 08:30
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
Фото: Шахтер

11 декабря в рамках 18 тура УПЛ «Александрия» дома принимает донецкий «Шахтер».

После 17 туров «Шахтер» делит первое место с «Динамо». «Александрия» в турнирной таблице идет шестой с отставанием от еврокубковой зоны в шесть очков.

Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 14:00.

Карен Агабекян
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