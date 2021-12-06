Ахметов рассказал, будет ли «Шахтер» усиливаться в зимнее трансферное окно
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
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6 декабря 08:30
Фото: Шахтер
11 декабря в рамках 18 тура УПЛ «Александрия» дома принимает донецкий «Шахтер».
После 17 туров «Шахтер» делит первое место с «Динамо». «Александрия» в турнирной таблице идет шестой с отставанием от еврокубковой зоны в шесть очков.
Текстовая онлайн трансляция матча будет доступна в этой новости. Начало – 14:00.
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