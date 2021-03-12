Чемпионат Украины. «Заря» – «Динамо». Онлайн трансляция

Фото: пресс-служба Динамо

В воскресенье, 14-го марта, луганская «Заря» примет «Динамо» в 18-м туре УПЛ.

В турнирной таблице УПЛ команды разделяет 8 очков, но у «Зари» есть матч в запасе, и луганская команда максимально близко может подобраться к «Шахтеру».

Текстовая онлайн трансляция матча «Заря» – «Динамо» будет проведена на XSPORT.ua в этой новости. Начало – 14-го марта в 17:00.