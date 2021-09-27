«Черноморец» из-за пенальти на последних минутах упустил победу над «Ингульцом»

Спас команду из Петрово Бартулович

Фото - УПЛ

В девятом туре украинской Премьер-лиги «Черноморец» на своем поле сыграл вничью с «Ингульцом».

Первый тайм остался за одесситами. Ближе к перерыву Смирный воплотил преимущество хозяев в гол. Кроме того в составе гостей травму получил Опанасенко.

Начало второй половины встречи прошло в том же ключе. Но в концовке игра активизировалась. И «морякам» не удалось удержать положительный для себя результат. Бартулович спас команду, мастерски исполнив пенальти.

«Ингулец» по прежнему опережает «Черноморец» на два очка в нижней части турнирной таблицы.

УПЛ, 9 тур

«Черноморец» – «Ингулец» 1:1

Голы: Смирный, 39 – Бартулович, 87 (пен.)

«Черноморец»: Кучерук, Путря, Вантух, Дубко, Мохаммед (Вачиберадзе, 70), Смирный (Тлумак, 59), Михайленко, Авагимян (Брагару, 77), Кравченко (Исаенко, 78), Цитаишвили, Ванат (Бугай, 71).

«Ингулец»: Гальчук, Ковалев, Поспелов, Асмелаш, Опанасенко (Мельничук, 15), Запорожец, Коваленко (Плохотнюк, 58), Шарай, Козак (Бартулович, 81), Полегенько, Ситало (Стефен, 81).

Предупреждения: Смирный, Путря, Кравченко – Ковалев, Поспелов