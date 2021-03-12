«Черноморец» минимально переиграл «Волынь» и возглавил Первую лигу

Фото - ФК Черноморец

В 15-м туре украинской Первой лиги «Черноморец» на своем поле переиграл «Волынь».

Судьбу встречи решил единственный мяч. Его в середине первого тайма забил Брагару. За оставшееся время гости так и не сумели оформить гол в ответ.

«Черноморец» обошел «Агробизнес» и возглавил турнирную таблицу. Однако у команды из Волочиска есть матч в запасе. «Волынь» – седьмая.

Первая лига, 15 тур

«Черноморец» – «Волынь» 1:0

Голы: Брагару, 23

«Черноморец»: Пидкитвка, Микицей, Поспелов, Путря, Мельничук, Валеев (Вачиберадзе, 46), Кравченко, Авагимян (Ковбаса, 71), Брагару (Мартыненко, 90), Козак (Коркишко, 59), Штогрин.

«Волынь»: Леванидов, Симинин, Цюпа, Приндета, Прыймак, Рябов (Войтиховский, 89), Шарпар, Хагназари (Оринчак, 46), Протасов (Ляшенко, 70), Нкололо (Мартынюк, 81), Коломоец (Кобзар, 70).

Предупреждения: Микицей – Прыймак, Симинин