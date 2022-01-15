«Черноморец» представил новичка очередным гениальным коллажем и отсылкой к легендарной песне

Пресс-служба клуба не перестает удивлять

Хорхе Эрнандес / фото - Twitter

«Черноморец» на своих страницах в соцсетях объявил о переходе полузащитника «Лос-Анджелес Гэлэкси» Хорхе Эрнандеса.

Американец с мексиканскими корнями выступал за дубль, где провел 86 матчей и оформил 29 голевых действий.

О деталях сделки пока не сообщается, но авторитетный портал Transfermarkt оценивал его в 200 тысяч евро.

Пресс-служба одесского клуба в очередной раз порадовала представлением футболиста, сделав очередной гениальный коллаж в графическом редакторе, а также подписав фото «Добро пожаловать в отель, калифорниец» (отсылка на культовую песню Eagles – Hotel California).

Ранее одесский клуб уже представлял новичков очень неординарными постами в соцсетях.