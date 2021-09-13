Чигринский дебютировал за «Ионикос» и был разгромлен бывшим клубом

Шахов так и не вышел на замену в первом матче АЕКа в сезоне

Дмитрий Чигринский / Фото - Ионикос

В первом туре чемпионата Греции АЕК в родных стенах разгромил «Ионикос».

Хозяева трижды отличились в воротах соперника. Забивали Ле Таллек и Цубер. Пенальти успешно реализовал Амрабат.

Данный матч стал дебютным для Дмитрия Чигринского в футболке нового клуба. В пассиве защитника предупреждение. Его экс-партнер Евгений Шахов всю игру провел на скамейке запасных.

Напомним, еще один украинец АЕКа Олег Данченко был переведен в дубль.

Чемпионат Греции, 1 тур

АЕК – «Ионикос» 3:0

Голы: Ле Таллек, 7, Амрабат, 62 (пен.), Цубер, 66

АЕК: Станкович, Враньеш, Мишлен, Цавелас, Хаджсафи, Ле Таллек, Амрабат (Гарсия, 69), Галанопулос (Шиманьски, 46), Манталос (Евтич, 68), Танкович (Цубер, 46), Араухо (Ансарифард, 76).

«Ионикос»: Хутезиотис, Чигринский, Санчес, Валерьянос, Гоцулиас, Ромао, Аосман (Киакос, 68), Кабрал (Мацукас, 80), Мигас (Константинидис, 90), Ленис (Далсиу, 68), Тюрам (Маналис, 80).

Предупреждения: Враньеш, Манталос, Ле Таллек – Ромао, Чигринский, Мигас

Ромао