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ЧМ-22. Англия неожиданно потеряла очки дома с Венгрией

Подопечные Саутгейта осилили забить только один гол
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:15
ЧМ-22. Англия неожиданно потеряла очки дома с Венгрией
фото - Football365

В квалификационном матче ЧМ-2022 сборная Англии на «Уэмбли» принимала Венгрию.

Гости уже на 24-й минуте шокировали финалистов Евро-2020, открыв счет с пенальти.

Еще под занавес первого тайма «львы» ответили венграм голом защитника Джона Стоунза.

Больше команды в этом матче не забивали и разошлись миром.

Подопечные Саутгейта после восьми матчей занимают первую строчку с отрывом от Польши в три очка.

Квалификация ЧМ-2022, группа I

Англия – Венгрия 1:1

Голы: Стоунз, 37 – Шаллаи, 24 (пен.)

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингз, Шоу, Стоунз, Фоден, Маунт, Грилиш (Сака, 62), Райс, Стерлинг (Хендерсон, 76), Кейн (Абрахам, 76; Уоткинс, 90).  

Венгрия: Гулачи, Него (Болла, 90), Кечкеш, Салаи, Надь, Шаллаи (Хан, 79), Надь, Собослаи (Николич, 90), Шафер (Вечеи, 79), Шен (Холендер, 68), Ланг.

Предупреждения: Шоу (23), Собослаи (90).

Павел Харченко
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сборная Англии (футбол) сборная Венгрии (футбол)

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