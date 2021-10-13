ЧМ-22. Англия неожиданно потеряла очки дома с Венгрией
В квалификационном матче ЧМ-2022 сборная Англии на «Уэмбли» принимала Венгрию.
Гости уже на 24-й минуте шокировали финалистов Евро-2020, открыв счет с пенальти.
Еще под занавес первого тайма «львы» ответили венграм голом защитника Джона Стоунза.
Больше команды в этом матче не забивали и разошлись миром.
Подопечные Саутгейта после восьми матчей занимают первую строчку с отрывом от Польши в три очка.
Квалификация ЧМ-2022, группа I
Англия – Венгрия 1:1
Голы: Стоунз, 37 – Шаллаи, 24 (пен.)
Англия: Пикфорд, Уокер, Мингз, Шоу, Стоунз, Фоден, Маунт, Грилиш (Сака, 62), Райс, Стерлинг (Хендерсон, 76), Кейн (Абрахам, 76; Уоткинс, 90).
Венгрия: Гулачи, Него (Болла, 90), Кечкеш, Салаи, Надь, Шаллаи (Хан, 79), Надь, Собослаи (Николич, 90), Шафер (Вечеи, 79), Шен (Холендер, 68), Ланг.
Предупреждения: Шоу (23), Собослаи (90).
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