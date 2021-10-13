ЧМ-22. Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург с Родригешем и Тиллем

Сербия справилась с Азербайджаном

Криштиану Роналду / фото - Marca

В квалификационном матче ЧМ-2022 Португалия дома принимала Люксембург.

Уже за первые 13 минут в ворота гостей влетело сразу два мяча – Криштиану Роналду дважды успешно реализовал 11-метровые удары.

А к 17-й минуте хозяева вовсе уже лидировали разгромно – после гола Бруну Фернандеша.

Во втором тайме португальцы добили соперника. Сначала счет уже до неприличного довел Жоау Палинья, а точку в матче поставил все тот же Роналду, оформивший хет-трик.

Подопечные Сантуша идут на втором месте в группе, отставая от Сербии на один пункт в таблице. Но у Португалии есть еще матч в запасе.

Находящийся в аренде в «Труа» «динамовец» Жерсон Родригеш и хавбек «Ворсклы» Оливье Тилль вышли в основе Люксембурга. Первый провел второй матч, а второй был заменен в самом начале второго тайма.

Квалификация ЧМ-2022, группа А

Португалия – Люксемберг 5:0

Голы: Роналду, 8 (пен.), 13 (пен.), 87, Фернандеш, 17, Палинья, 69.

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Мендеш, Пепе, Бруну Фернандеш (Гедеш, 80), Моутинью (Жоау Мариу, 65), Пальинья (Рубен Невеш, 73), Бернарду Силва (Матеуш Нунеш, 80), Роналду, Андре Силва (Рафаэл Леау, 73).

Люксембург: Морис, Шано, Янс, Карлсон, Пинту (Муратович, 87), Тилль (Девилль, 46), Баррейро, Синани (Вейга, 88), Тилль (Боржес Саншес, 46), Родригеш, Мартинс Перейра.

Предупреждения: Мендеш (22), Мартинс Перейра (32), Жоау Канселу (84).

Сербия – Азербайджан 3:1

Голы: Влахович, 30 (пен.), 52, Тадич, 83 (пен.) – Махмудов, 45.

Сербия: Райкович, Настасич, Митрович, Велькович, Лазович (Младенович, 88), Костич (Радонич, 75), Лукич, Груйич (Тадич, 66), Милинкович-Савич, Влахович (Максимович, 88), Йович (Митрович, 65).

Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов (Муталлимов, 63), Медведев, Хагверди, Салахлы, Озобич (Алескеров, 73), Гараев, Абдуллаев (Нуриев, 73), Махмудов (Мустафаев, 84), Кривоцюк, Дадашов (Шейдаев, 73).

Предупреждения: Хагверди (29), Медведев (65).