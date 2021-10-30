Даже не Бущан. Шуст назвал лучшего вратаря Украины

В Премьер лиге большое количество качественных голкиперов

Богдан Шуст / фото - dynamo.kiev

Вратарь «Ингульца» Богдан Шуст рассказал, кто на данный момент является лучшим стражем ворот в Украине.

Назовите топ-3 лучших украинских вратаря в данный момент по вашему мнению?

«На первое место поставлю Ризныка через призму качества работы и эффективности. Дима сейчас играет стабильно и тащит на своих плечах «Ворсклу». Это ярко бросается в глаза по последним играм. Пятова и Бущана поставлю на второе место. Два очень хороших вратаря. Андрюха Пятов в таком возрасте выдает хорошие матчи. Жалко, что после таких качественных игр, как с «Интером» и за сборную Украины, Де Дзерби решил поставить в основу другого вратаря. Но это уже тренерский штаб решает. Понятно, что тренер не будет делать себе хуже, ему виднее. Трубин – молодой, перспективный вратарь, заслуживающий отдельного внимания».

Топ-3 лучших вратаря мира?

«В наше время сложно назвать тройку лучших. В каждом чемпионате есть очень сильные вратари. Мне импонируют Нойер, Алисон, Эдерсон. Да многие вратари нравятся. Сейчас поменялись методики и развитие вратарей».

Кто был вашим кумиром в детстве?

«Петер Шмейхель».

В сентябре Ризнык был вызван в сборную Украины на фоне травм Бущана и Трубина, но так и не получил игровое время, так как место в рамке надежно занял Андрей Пятов.

Ранее Трубин восстановился после повреждения и впервые за два месяца вышел на футбольное поле.