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Де Дзерби: «Динамо» сильная команда, но и «Шахтер» силен также»

Тренер – о предстоящем матче за Суперкубок
Футбол Украинская Премьер-лига
18:10
Де Дзерби: «Динамо» сильная команда, но и «Шахтер» силен также»
Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал пресс-службе клуба предстоявший матч с «Динамо» за Суперкубок Украины.

Сколько поединков с участием «Динамо» вы посмотрели? Есть ли у этой команды слабые стороны?

«Я посмотрел несколько матчей. «Динамо» – хорошо организованная, сильная команда, выигравшая чемпионат прошлого сезона и три последних Суперкубка. Но я также думаю, что и моя команда сильная. Нам нужно стать командой с большой буквы, потому что пока мы ей не являемся.

Однако у наших игроков есть хорошие качества, в том числе моральные. Мы – «Шахтер», поэтому должны быстрее становиться командой с большой буквы».

«Динамо» и «Шахтер» конкурируют уже много лет. Прониклись ли вы лично этой конкуренцией?

«В футболе есть разные циклы. Были моменты, когда «Шахтер» был гораздо сильнее, чем «Динамо». В другие отрезки «Динамо» было сильнее «Шахтера». В прошлом сезоне разница между «Динамо» и «Шахтером» составила 11 очков. Мы должны уменьшать это расстояние, и побыстрее.

Эта дистанция особенно показывает сильных футболистов «Динамо», которые более готовы, – Миколенко, Забарный, Шапаренко, Цыганков…

Когда в «Шахтере» все молодые футболисты станут сильнее, в тот момент мы сможем поменять иерархию, которая была в прошлом сезоне. Я стараюсь работать над этим».

Для «Шахтера» то, что сейчас появился дополнительный матч с сильным соперником в разгар чемпионата и Лиги чемпионов, это плюс или дополнительная нагрузка и усталость?

«Мы не решали, менять ли дату проведения матча за Суперкубок, а просто сказали: хорошо, принято. Играть до начала сезона, в самом его начале или через два месяца – это ничего не меняет.

Суперкубок – единственный матч. В противостоянии такого типа нужно просто играть, чтобы победить, а не думать, когда мы хотели бы его провести».

Игра состоится 22 сентября.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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