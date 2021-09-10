Де Дзерби: «Одним из самых приятных сюрпризов в «Шахтере» стал Пятов»

Роберто Де Дзерби / фото - Getty Images

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, насколько травма Анатолия Трубина нарушила его планы.

Де Дзерби цитирует shakhtar.com:

Я не сильно переживал из-за травмы Трубина, поскольку одним из самых приятных сюрпризов в «Шахтере» стал Пятов. Он уже не молод, много выиграл, и можно было подумать, что у него не осталось стимулов, желания. Но Андрей показал образец профессионального отношения к делу, у него сохранилась мальчишеская жажда к игре как в официальных матчах, так и на тренировках. Именно по этой причине меня не обеспокоила травма Трубина».