Де Дзерби даст больше возможностей проявить себя молодым украинцам
Де Дзерби: «Одним из самых приятных сюрпризов в «Шахтере» стал Пятов»
Наставник «Шахтера» признался, что не сильно переживал из-за травмы Трубина
Роберто Де Дзерби / фото - Getty Images
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, насколько травма Анатолия Трубина нарушила его планы.
Де Дзерби цитирует shakhtar.com:
«Мне жаль, что Трубин получил травму, прежде всего жаль самого игрока. Трубин уже достиг достаточно высокого уровня. Для него неважно, играет он перед стотысячной публикой или же на трибунах лишь один человек. Для вратаря это очень важное качество.
Я не сильно переживал из-за травмы Трубина, поскольку одним из самых приятных сюрпризов в «Шахтере» стал Пятов. Он уже не молод, много выиграл, и можно было подумать, что у него не осталось стимулов, желания. Но Андрей показал образец профессионального отношения к делу, у него сохранилась мальчишеская жажда к игре как в официальных матчах, так и на тренировках. Именно по этой причине меня не обеспокоила травма Трубина».
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