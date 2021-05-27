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Де Хеа – мишень болельщиков «Юнайтед». Вратарь попал под пресс после поражения в финале Лиги Европы

Испанец не совершил ни одного сейва за всю игру
Футбол Лига Европы UEFA
12:35
Де Хеа – мишень болельщиков «Юнайтед». Вратарь попал под пресс после поражения в финале Лиги Европы
Тема дня
Давид Де Хеа снимает медаль финалиста Лиги Европы / Фото - The Athletic

Он четыре раза становился лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков. Сейчас эти же фанаты готовы разорвать его в клочья.

Давид Де Хеа – главная жертва финала Лиги Европы. Испанец пропустил 11 пенальти в послематчевой серии. И не забил с точки сам. Его удар принес победу «Вильярреалу». Ужасный вечер для голкипера.

Видео серии пенальти в финале Лиги Европы:

Всего в течение своей карьеры Де Хеа потащил 11 пенальти. Но последний из них еще в 2016 году. С того времени он пропустил 40 кряду ударов с точки. Пол Скоулз решил не жалеть вратаря после финала:

«Он не выглядел как вратарь, пытающийся отбить пенальти».

Естественно, после проигранного матча игрока хочется уничтожить, но он был действительно близок к тому, чтобы взять удар Пако Алькасера, угадал, куда будет пробивать Альберто Морено, дотянулся до мяча после удара Марио Гаспара. Но так ничего и не потащил.

Еще и не забил решающий мяч. Ужасный набор.

Херонимо Рульи, голкипер «Вильярреала», – герой. Он-то удар соперника потащил. Да еще и сам забил. Причем, настолько уверенно:

«Когда я подошел к точке, то не думал об ударе – это было бы худшее, что могло произойти. Я просто ударил со всей силы, которая у меня осталась после такого матча. Честно, я даже не понимал, что делаю. Все, что я понял – мяч в воротах.

Даже в своих самых смелых мечтах я не мог представить такую победу в серии пенальти, завоевание такого трофея. Забить наш последний удар, а затем потянуть их последний удар. Никогда не мог и подумать о таком».

И если вратарь «Вильярреала» радовался, то сэр Алекс Фергюсон своего голкипера пытался утешить. Именно он привел испанца в клуб и дал ему время, чтобы набраться уверенности. После чемпионата мира-2018 этой уверенности больше нет совсем. И вряд ли после такого финала она вернется.

Еще один факт. «Вильярреал» в течение матча только раз точно пробил по воротам Де Хеа – голевой удар Жерара Морено. Получается, у вратаря «Манчестера» нет ни одного сейва за игру. Удручающая статистика, но, опять же, испанец вынуждено вышел на авансцену этого поражения. Не он довел до серии пенальти.

Весь матч на скамейке манкунианцев просидел Дин Хендерсон. Он вытеснил Де Хеа из ворот в матчах чемпионата. И, если взглянуть на его статистику пенальти, то можно предположить, что Сульшеру стоило рискнуть:

Пенальти в ворота Дина Хендерсона:
  • 8 отбил
  • 11 пропустил
Уле Гуннар Сульшер не стал скрывать – совершенно недоволен сезоном. Он завершился для «Манчестер Юнайтед» поражением в финале Лиги Европы, вторым местом в чемпионате, полуфиналом Кубка лиги и четвертьфиналом Кубка Англии. То есть, без трофеев:

«Мы подходим все ближе и ближе, становимся лучше и лучше. Мы были в одном ударе от трофея, от славной ночи. Единственный выход сейчас – продолжать прогресс».

Вопрос только в том, будет этот прогресс с Де Хеа в команде или без. Уж слишком много разговоров о том, что «Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от своего самого высокооплачиваемого игрока. Тем более, сейчас на рынке свободных агентов появился Джанлуиджи Доннарумма. Но захочет ли Де Хеа уходить? И не рано ли мы его списываем со счетов?

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

Сергей Лукьяненко
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Теги

Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Вильярреал Оле-Гуннар Сульшер

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