Эмерсон – о трансфере в «Тоттенхэм»: «Барселона» меня использовала»
Де Йонг: «Снова поработать с Куманом – особенное событие»
Форвард «Севильи» перешел в «Барселону»
08:37
Люк Де Йонг / Фото: Getty Images
Новоиспеченный форвард «Барселоны» Люк де Йонг высказался о своем переходе в каталонский клуб. Слова игрока приводит Mundo Deportivo.
«Для меня это важно, прекрасная возможность. Играть за величайший клуб в мире – невероятно. Надеюсь, у меня все получится с командой и с болельщиками. Надеюсь, смогу показать свои качества в «Барсе», хоть это будет нелегко.
У меня всегда были хорошие отношения с Куманом по сборной Голландии, и мы много раз говорили о тактике и других футбольных вещах. Для меня Куман – очень хороший тренер, и он верит в меня, в мои качества. Поехать в «Барсу» и снова поработать с ним – особенное событие.
Он сказал, что ему нужен нападающий нового типа. Он знает мои качества».
Отметим, что Де Йонг работал с Рональдом Куманом в сборной Нидерландов.
Напомним, Де Йонг перешел в «Барселону» в последний день трансферного окна.
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