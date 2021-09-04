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Де Йонг: «Снова поработать с Куманом – особенное событие»

Форвард «Севильи» перешел в «Барселону»
Футбол Примерa (Испания)
08:37
Де Йонг: «Снова поработать с Куманом – особенное событие»
Люк Де Йонг / Фото: Getty Images

Новоиспеченный форвард «Барселоны» Люк де Йонг высказался о своем переходе в каталонский клуб. Слова игрока приводит Mundo Deportivo.

«Для меня это важно, прекрасная возможность. Играть за величайший клуб в мире – невероятно. Надеюсь, у меня все получится с командой и с болельщиками. Надеюсь, смогу показать свои качества в «Барсе», хоть это будет нелегко.

У меня всегда были хорошие отношения с Куманом по сборной Голландии, и мы много раз говорили о тактике и других футбольных вещах. Для меня Куман – очень хороший тренер, и он верит в меня, в мои качества. Поехать в «Барсу» и снова поработать с ним – особенное событие.

Он сказал, что ему нужен нападающий нового типа. Он знает мои качества».


Отметим, что Де Йонг работал с Рональдом Куманом в сборной Нидерландов.

Напомним, Де Йонг перешел в «Барселону» в последний день трансферного окна.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Севилья

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