Де Йонг: «Снова поработать с Куманом – особенное событие»

Люк Де Йонг / Фото: Getty Images

Новоиспеченный форвард «Барселоны» Люк де Йонг высказался о своем переходе в каталонский клуб. Слова игрока приводит Mundo Deportivo.

У меня всегда были хорошие отношения с Куманом по сборной Голландии, и мы много раз говорили о тактике и других футбольных вещах. Для меня Куман – очень хороший тренер, и он верит в меня, в мои качества. Поехать в «Барсу» и снова поработать с ним – особенное событие.

Он сказал, что ему нужен нападающий нового типа. Он знает мои качества».