Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Дешам: «Наша задача – добиться как можно более хорошего результата»

Наставник сборной Франции – о предстоящем матче с Португалией

Футбол Евро-2020
08:52
Дешам: «Наша задача – добиться как можно более хорошего результата»
Дидье Дешам / Фото - charentelibre.fr
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего поединка со сборной Португалии в заключительном 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Цитирует Дешама официальный сайт UEFA.

«То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации. Наша задача – добиться как можно более хорошего результата. Это позволит нам выше финишировать в группе и, как следствие, получить более удобного соперника в 1/8 финала. Мы уже вышли в плей-офф, и это в какой-то степени успокаивает, что идет вразрез с нашими амбициями.

Возможности Антуана Гризманна мне хорошо известны. Он может сыграть на любой позиции в нападении, хотя сам больше любит действовать в центре. Нужно все хорошенько обдумать и понять, как перевод Гризманна в центр скажется на общем балансе команды».


Матч между сборными Португалии и Франции запланирован на 23 июня.

Сайт XSPORT проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Франция, в которой максимально оперативно и подробно будет сообщать обо всем, что происходит на поле. Начнется она в 22:00.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дидье Дешам Португалия - Франция сборная Франции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сантуш: «Здесь на стадионах 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться»
Сантуш: «Здесь на стадионах 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться»
Футбол Евро-2020
11:10
Сегодня состоятся заключительные матчи группового этапа Евро-2020
Сегодня состоятся заключительные матчи группового этапа Евро-2020
Футбол Евро-2020
08:12
Евро 2020. Португалия - Франция. Онлайн трансляция
Евро 2020. Португалия - Франция. Онлайн трансляция
Футбол Евро-2020
22 июня 22:49
Евро 2020. Португалия - Франция. Видео трансляция
Евро 2020. Португалия - Франция. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
22 июня 22:43
Льорис: «Роналду сделает всё, чтобы сборная Португалии вышла в плей-офф Евро»
Льорис: «Роналду сделает всё, чтобы сборная Португалии вышла в плей-офф Евро»
Футбол Евро-2020
22 июня 22:05
Дешам: «Я и игроки сборной Франции верим в Бензема»
Дешам: «Я и игроки сборной Франции верим в Бензема»
Футбол Евро-2020
22 июня 21:25

Новости: Футбол

Пиоли намерен переманить форварда сборной Италии в «Милан»
Пиоли намерен переманить форварда сборной Италии в «Милан»
Серия А (Италия)
11:54
Агент Милевского не смог найти игроку клуб в Украине
Агент Милевского не смог найти игроку клуб в Украине
Украинская Премьер-лига
11:49
Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась
Тема дня Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась
Сборная Украины
11:47
Фонсека не против возглавить сборную России
Фонсека не против возглавить сборную России
В Европе
11:28
Сантуш: «Здесь на стадионах 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться»
Сантуш: «Здесь на стадионах 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться»
Евро-2020
11:10
Далич: «Мы верили, что можем выиграть, спокойно и сосредоточенно вели игру»
Далич: «Мы верили, что можем выиграть, спокойно и сосредоточенно вели игру»
Евро-2020
10:57
Веллингтон Нем нашел себе новый клуб
Веллингтон Нем нашел себе новый клуб
В мире
10:48
Саутгейт: «Мы же должны прибавлять в игре. Пока нам не хватает стабильности»
Саутгейт: «Мы же должны прибавлять в игре. Пока нам не хватает стабильности»
Евро-2020
10:41
Тренер Шотландии: «Играли с командой, которая знает, как играть в третьих матчах в группе»
Тренер Шотландии: «Играли с командой, которая знает, как играть в третьих матчах в группе»
Евро-2020
10:20
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
7
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости