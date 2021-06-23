Дешам: «Я и игроки сборной Франции верим в Бензема»
Дешам: «Наша задача – добиться как можно более хорошего результата»
Наставник сборной Франции – о предстоящем матче с Португалией
Дидье Дешам / Фото - charentelibre.frГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего поединка со сборной Португалии в заключительном 3-м туре группового этапа Евро-2020.
Цитирует Дешама официальный сайт UEFA.
«То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации. Наша задача – добиться как можно более хорошего результата. Это позволит нам выше финишировать в группе и, как следствие, получить более удобного соперника в 1/8 финала. Мы уже вышли в плей-офф, и это в какой-то степени успокаивает, что идет вразрез с нашими амбициями.
Возможности Антуана Гризманна мне хорошо известны. Он может сыграть на любой позиции в нападении, хотя сам больше любит действовать в центре. Нужно все хорошенько обдумать и понять, как перевод Гризманна в центр скажется на общем балансе команды».
Матч между сборными Португалии и Франции запланирован на 23 июня.
Сайт XSPORT проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Франция, в которой максимально оперативно и подробно будет сообщать обо всем, что происходит на поле. Начнется она в 22:00.
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