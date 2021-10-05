Дешам – о грядущем матче с Бельгией: «Наша цель – это титул»

Дидье Дешам / Фото: ВВС

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о грядущем матче с Бельгией в полуфинале Лиги наций. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.

Мы сделали все, чтобы пройти в этот финальный этап в очень сложной группе. Мы хотим получить этот титул. Раньше было два титула: Евро и чемпионат мира. Теперь есть Лига наций. Это наша цель».