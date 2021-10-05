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Дешам – о грядущем матче с Бельгией: «Наша цель – это титул»
Команды сыграют в полуфинальном матче Лиги наций
08:48
Дидье Дешам / Фото: ВВС
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о грядущем матче с Бельгией в полуфинале Лиги наций. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.
«На кону титул, у нас есть полуфинал, чтобы сыграть против одной из лучших команд мира. Италия и Испания сыграют в другом матче. Нас четверо ведут борьбу за этот титул.
Мы сделали все, чтобы пройти в этот финальный этап в очень сложной группе. Мы хотим получить этот титул. Раньше было два титула: Евро и чемпионат мира. Теперь есть Лига наций. Это наша цель».
Франция сыграет с Бельгией а полуфинале Лиги наций 7-го октября. Первый полуфинальный матч состоится 6-го октября – Испания сыграет с Италией.
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