Первый гол Вербича после возвращения спас для «Динамо» ничью с «Унионом»
«Десна» арендовала двух молодых игроков «Динамо»
Защитник и хавбек будут набираться опыта в составе черниговцев
23 июля 20:10
Викентий Волошин / Фото - ФК Десна
«Десна» арендовала двух игроков «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба черниговцев.
Речь о защитнике Кристиане Биловаре и хавбеке Викентии Волошине. Оба перебрались в клуб на один год.
20-летние игроки в прошлом сезоне выступали за молодежную команду киелян. Она стала победителем последнего розыгрыша чемпионата.
Ранее стало известно, что проходивший просмотр в «Динамо» Коробенко не продолжит карьеру в Киеве.
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