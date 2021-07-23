«Десна» арендовала двух молодых игроков «Динамо»

Защитник и хавбек будут набираться опыта в составе черниговцев

Викентий Волошин / Фото - ФК Десна

«Десна» арендовала двух игроков «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба черниговцев.

Речь о защитнике Кристиане Биловаре и хавбеке Викентии Волошине. Оба перебрались в клуб на один год.

20-летние игроки в прошлом сезоне выступали за молодежную команду киелян. Она стала победителем последнего розыгрыша чемпионата.

Ранее стало известно, что проходивший просмотр в «Динамо» Коробенко не продолжит карьеру в Киеве.