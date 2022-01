Девушка форварда МЮ обвинила своего партнера в избиении и изнасиловании, опубликовав шокирующие кадры

Мэйсон Гринвуд / фото - MUFC

Харриэт Робинсон, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, обвинила своего парня в насилии.

Партнерша футболиста на своей странице в Instagram опубликовала фотографии страшных побоев, заявив, что их оставил именно молодой нападающий, избив ее и изнасиловав:

Также девушка приложила аудиозапись их с футболистом ссоры, на которой слышно, как игрок ее всячески унижает и оскорбляет, а также принуждает ее к половому акту, и грозится взять ее силой.

Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man pic.twitter.com/eqq3xXRGeR