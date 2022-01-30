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Девушка форварда МЮ обвинила своего партнера в избиении и изнасиловании, опубликовав шокирующие кадры

Но вскоре девушка почистила свой Instagram
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:04
Девушка форварда МЮ обвинила своего партнера в избиении и изнасиловании, опубликовав шокирующие кадры
Мэйсон Гринвуд / фото - MUFC

Харриэт Робинсон, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, обвинила своего парня в насилии.

Партнерша футболиста на своей странице в Instagram опубликовала фотографии страшных побоев, заявив, что их оставил именно молодой нападающий, избив ее и изнасиловав:

«Для каждого, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной».

Также девушка приложила аудиозапись их с футболистом ссоры, на которой слышно, как игрок ее всячески унижает и оскорбляет, а также принуждает ее к половому акту, и грозится взять ее силой.

Правда, через некоторое время Робинсон почистила свои посты в соцсетях, удалив опубликованные материалы.

В Англии подобный случай уже не первый. Конкурент Зинченко по левому флангу «Манчестер Сити» Бенжамен Менди обвиняется в семи случаях изнасилования. Француз провел за решеткой несколько месяцев, после чего его отпустили под залог на время ожидания судебного слушания.

Павел Харченко
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Теги

Мэйсон Гринвуд Манчестер Юнайтед

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