Девушка форварда МЮ обвинила своего партнера в избиении и изнасиловании, опубликовав шокирующие кадры

Но вскоре девушка почистила свой Instagram

Мэйсон Гринвуд / фото - MUFC

Харриэт Робинсон, девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, обвинила своего парня в насилии.

Партнерша футболиста на своей странице в Instagram опубликовала фотографии страшных побоев, заявив, что их оставил именно молодой нападающий, избив ее и изнасиловав:

«Для каждого, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной».

Также девушка приложила аудиозапись их с футболистом ссоры, на которой слышно, как игрок ее всячески унижает и оскорбляет, а также принуждает ее к половому акту, и грозится взять ее силой.

Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man pic.twitter.com/eqq3xXRGeR — Nathalie (@NatiAFC) January 30, 2022

Правда, через некоторое время Робинсон почистила свои посты в соцсетях, удалив опубликованные материалы.

В Англии подобный случай уже не первый. Конкурент Зинченко по левому флангу «Манчестер Сити» Бенжамен Менди обвиняется в семи случаях изнасилования. Француз провел за решеткой несколько месяцев, после чего его отпустили под залог на время ожидания судебного слушания.