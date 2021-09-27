Диаш: «Как профессионалу, очень хочется играть против таких футболистов, как Месси»

Во время прошлой встречи ПСЖ и МС аргентинец еще выступал в «Барселоне»

Рубен Диаш / фото - Manchester City

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился с Goal ожиданиями от предстоящего матча против ПСЖ в Лиге чемпионов:

«Месси — феноменальный игрок. Как профессионалу, мне хочется играть против таких футболистов. У ПСЖ глубокий состав, и независимо от того, с кем мы столкнёмся, это будет тяжёлое испытание. Все с нетерпением ждут этого матча. ПСЖ, очевидно, укрепил свои позиции минувшим летом. Их трансферы были фантастическими, поэтому эта игра будет настоящим вызовом. ПСЖ является одной из сильнейших команд Европы на протяжении нескольких лет. Рамос и Месси укрепили их менталитет, но когда мы встречались в прошлом сезоне, у парижан уже были Неймар, Мбаппе и Ди Мария».

Уже завтра, 28 сентября «Манчестер Сити» сыграет с ПСЖ на «Парк де Пренс».

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команды уже встречались между собой на стадии полуфинала. Обе игры остались за англичанами, которые и вышли в финал.

Напомним, Месси вернулся в общую группу и готовится к матчу с МС.