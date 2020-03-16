Дибала получил травму колена и пропустит ключевые матчи «Ювентуса»
Дибала может переехать на Туманный Альбион
Аргентинским форвардом интересуются два лондонских клуба
16 марта 15:19
Пауло Дибала / Фото - skysportsНападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клубную прописку и переехать в АПЛ. Об этом сообщает France Football.
В услугах 27-летнего аргентинца заинтересованы «Тоттенхэм» и «Челси». Лондонские клубы готовы заплатить за игрока 48 млн фунтов.
Соглашение Дибалы с туринцами рассчитано до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что аргентинца не против приобрести «Барселона».
Напомним, в 27-м туре Серии А «Ювентус» на выезде переиграл «Кальяри».