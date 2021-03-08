Диего Коста может подписать контракт с «Бенфикой»

Диего Коста / Фото - dnaindia

Испанский нападающий Диего Коста, который ранее разорвал контракт с мадридским «Атлетико», может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.





В услугах игрока заинтересована «Бенфика», которая намерена предложить Косте зарплату в три миллиона евро за сезон, а еще три миллиона евро орлы заплатят в качестве подъемных. Об этом в Twitter сообщил журналист Марио Кортеган.





32-летний Коста сыграл семь матчей за «Атлетико» в нынешнем сезоне Примеры и отличился двумя забитыми мячами.



