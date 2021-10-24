«Динамо» - «Днепр-1»: прогноз на матч чемпионата Украины

Сможет ли «Днепр-1» зацепиться за очки в игре с лидером сезона?

Прогноз

«Динамо» на неделе провело матч Лиги чемпионов с «Барселоной», продолжив печальную традицию украинских клубов в еврокубках – очередной проигрыш даже без забитого мяча. Но в национальном первенстве у киевлян всё складывается гораздо лучше. И пока что именно нынешняя команда Мирчи Луческу лидирует в таблице, не проиграв ни разу в 11 поединках. В прошлом туре «Бело-синие» деклассировали в гостях «Львов» 4:1, сохранив отрыв от «Шахтёра» в 3 очка. В том матче дублем отличился Гармаш, который с недавних пор играет в «Динамо» центрфорварда. И получается это у Дениса не хуже, чем у чемпиона мира U-20 Супряги, которого ещё недавно сватали в Серию А.

«Днепр-1» по состоянию на треть сыгранного чемпионата держится на высоком четвёртом месте в таблице Премьер-лиги, претендуя на попадание в Лигу Европы. В прошлом туре днепряне в домашних стенах разобрались без особых проблем с «Колосом» 2:0, добыв свою уже седьмую победу. «Днепр-1» здорово проявляет себя по ходу сезона, проигрывая лишь тем командам, которым явно уступает в классе (0:4 «Заре», 0:2 «Шахтёру»). К матчу с «Динамо» гости подходят с определёнными кадровыми проблемами, поскольку против киевлян не смогут сыграть арендованные у столичного клуба Русин, Кравченко и Дубинчак.

В текущем сезоне «Динамо» превратило свой стадион в неприступную крепость, не пропустив ещё ни разу в домашних играх. Но в последних матчах киевская публика голы своих любимцев также видела редко – всего один мяч в трёх поединках. «Динамо» должно подтвердить свой статус фаворита, но после непростого выезда в Испанию не стоит ждать сверхрезультативного поединка. Победа в 1-2 гола – наиболее ожидаемый результат. Рискнём заиграть успех подопечных Луческу через тотал меньше (3,5) за 2,33.