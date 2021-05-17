«Динамо» – лидер по количеству разгромных побед в завершившемся сезоне УПЛ

«Шахтер» – на 2-м месте

Фото: Динамомания

Киевское «Динамо» стало лидером в завершившемся сезоне УПЛ по количеству разгромных побед.

В сезоне 2020/21 киевляне 8 раз победили соперника с разгромным счетом (трижды дома и 5 раз на выезде). «Шахтер» одержал 7 разгромных побед в прошедшем сезоне (4 победы дома и три – на выезде).

Только 2 команды УПЛ ни разу не побеждали разгромно в сезоне (с преимуществом в 3 и больше мяча) – «Минай» и «Рух». Также только 2 команды ни разу не проиграли разгромно – «Шахтер» и «Заря». «Динамо» разгромно проиграло единожды – «Шахтеру» (0:3) в первом круге чемпионата.

Турнирная таблица УПЛ 2020/21.