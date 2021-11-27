«Динамо» обыграло «Минай», благодаря голам Цыганкова и Шапаренко

Киевляне одержали уверенную победу

Фото: ФК Динамо

«Динамо» в матче 16-го тура УПЛ на выезде обыграло «Минай».

Уже на старте матча киевляне заработали пенальти, который реализовал Виктор Цыганков. Киевляне могли вести с разгромным счетом еще до перерыва, но все моменты упустили.

У «Миная» был лишь один хороший шанс за весь матч. Случился он после перерыва, где Селезнев упустил свою возможность забить.

«Динамо» в компенсированное время забило второй мяч удержало победу и продолжает лидировать в чемпионате.

УПЛ. 16-й тур:

«Минай» – «Динамо» 0:2

Голы: Цыганков, 12 (пен.), Шапаренко, 90+3

«Минай»: Кучер, Гончар, Семенко (Матич, 46), Горин, Кныш (Кобак, 85), Синегуб, Билоног (Селезнев, 46), Хахлев (Месхи, 46), Петрусенко, Кулиев, Ахмедзаде (Коваленко, 82).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 77), Шабанов, Забарный, Миколенко, Цыганков, Вербич (де Пена, 62), Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Гармаш (Шкурин, 77).