Вратарь «Динамо»: «На футбольном поле мат – это обычный разговор»
«Динамо» выйдет на матч с «Днепром-1» с Витиньо и Рамиресом, но без Сидорчука в старте
Известны составы на один из центральных встреч тура
Витиньо / Фото - ФК Динамо Киев
В 12-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Главные тренеры команд определились с составами на игру. Примечательно, что в старте киевлян выйдут летние новички Витиньо и Эрик Рамирес, капитан Сергей Сидорчук остался в запасе.
За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1».
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