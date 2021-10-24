«Динамо» выйдет на матч с «Днепром-1» с Витиньо и Рамиресом, но без Сидорчука в старте

Известны составы на один из центральных встреч тура

Витиньо / Фото - ФК Динамо Киев В 12-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Главные тренеры команд определились с составами на игру. Примечательно, что в старте киевлян выйдут летние новички Витиньо и Эрик Рамирес, капитан Сергей Сидорчук остался в запасе. За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1»

Сергей Стаднюк