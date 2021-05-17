«Динамо» в минувшем сезоне забило 17 мячей после 76-й минуты

Луческу научил киевлян дожимать соперников

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в прошедшем сезоне стало чемпионом Украины. Немаловажную роль в этом успехе сыграли голы в концовках тяжелых матчей.

«Бело-синие» забили целых 17 мячей после 76-й минуты. У «Зари», для сравнения, таких оказалось 13, у «Днепра-1» – 10, у «Шахтера», «Колоса» и «Руха» – по 8.

83% мячей «Динамо» забивало из пределов штрафной площади – 49. Десять гол были оформлены дальними ударами, столько же – прямыми ударами со штрафных и пенальти.

Целых 18 игроков киевлян отличались в прошедшем сезоне. Лучшим бомбардиром команды стал Виктор Цыганков с 12-ю голами.