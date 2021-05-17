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«Динамо» в минувшем сезоне забило 17 мячей после 76-й минуты
Луческу научил киевлян дожимать соперников
17 мая 10:39
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» в прошедшем сезоне стало чемпионом Украины. Немаловажную роль в этом успехе сыграли голы в концовках тяжелых матчей.
«Бело-синие» забили целых 17 мячей после 76-й минуты. У «Зари», для сравнения, таких оказалось 13, у «Днепра-1» – 10, у «Шахтера», «Колоса» и «Руха» – по 8.
83% мячей «Динамо» забивало из пределов штрафной площади – 49. Десять гол были оформлены дальними ударами, столько же – прямыми ударами со штрафных и пенальти.
Целых 18 игроков киевлян отличались в прошедшем сезоне. Лучшим бомбардиром команды стал Виктор Цыганков с 12-ю голами.
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