Директор ОСК «Металлист»: «Мы готовы принять матчи сборной Украины»

Встречи могут перенести из Львова в Харьков

Фото: Мой Харьков

Директор стадиона ОСК «Металлист» Роман Пец сообщил, что арена готова принять мартовские матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

«Мы готовы к этому. Тем более, уже начинается весенний сезон, «Металлист-1925» возобновляет соревнования. Плюс ко всему – на 21 марта у нас есть матч УПЛ – «Львов» принимает «Шахтер». Если 28 и 31 марта будут игры сборной, мы будем плодотворно готовиться к этим матчам. Агрономы стадиона вместе с другими службами справятся с задачей. Включен подогрев поля, оно в удовлетворительном состоянии. Будем надеяться, что не будет катаклизмов с погодой для того, чтобы прошли матчи на высоком уровне».

28-го марта Украина сыграет с Финляндией в отборе на ЧМ-2022, а 31-го марта – против Казахстана. Оба матча была запланированы во Львове, но из-за возможного попадания города в «красную зону» карантинных ограничений, встречи могут перенести в другое место.