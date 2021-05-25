«Днепр-1» не отпустил своего защитника в польский клуб

«Ракув» предлагал 500 тысяч евро за украинца

Фото: Днепр-1

«Днепр-1» отказался отпустить защитника Александра Сватка.

25-летний игрок был интересен польскому «Ракуву», ставшим вице-чемпионом страны. За него предложили 500 тысяч евро.

Правда, «Днепр-1» отказался от условий поляков. Их не устроила сумма трансфер.

При этом сам Сваток был готов сменить клуб. Он отыграл 17 матчей в минувшем сезоне УПЛ, забив один мяч.