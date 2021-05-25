Бразильский легионер «Днепра-1» покинет клуб летом
«Днепр-1» не отпустил своего защитника в польский клуб
«Ракув» предлагал 500 тысяч евро за украинца
Фото: Днепр-1
«Днепр-1» отказался отпустить защитника Александра Сватка.
25-летний игрок был интересен польскому «Ракуву», ставшим вице-чемпионом страны. За него предложили 500 тысяч евро.
Правда, «Днепр-1» отказался от условий поляков. Их не устроила сумма трансфер.
При этом сам Сваток был готов сменить клуб. Он отыграл 17 матчей в минувшем сезоне УПЛ, забив один мяч.
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