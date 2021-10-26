Дортмундская «Боруссия» дожала «Ингольштадт» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии
В 1/16 финала Кубка Германии дортмундская«Боруссия» на своем поле переиграла «Ингольштадт».
С самого начала матча представитель Второй Бундеслиги отошел в глухую оборону. Удерживать нули удавалось до 72-й минуты.
Огорчил соперника Азар. А после того, как «Ингольштадт» раскрылся, бельгиец оформил дубль.
«Боруссия» вышла в 1/8 финала и узнает своего следующего соперника после жеребьевки.
Кубок Германии, 1/8 финала
«Боруссия» Дортмунд – «Ингольштадт» 2:0
Голы: Азар, 72, 81
«Боруссия»: Хитц, Понграчич, Менье (Азар, 71), Хуммельс (Аканджи, 83), Беллингем, Вольф (Кнауфф, 87), Джан, Рейньер, Витцель, Брандт (Пасслак, 87), Тиггес (Ройс, 71).
«Ингольштадт»: Бунтич, Келлер, Рэзелер, Антонич, Хайнлот, Штендера (Кучке, 81), Прайссингер, Линсмайер (Нойбергер, 81), Роль, Кайя (Билбия, 71), Гаус.
Предупреждения: Менье – Роль, Резелер
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