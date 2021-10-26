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Дортмундская «Боруссия» дожала «Ингольштадт» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии

Героем «шмелей» стал Азар
Футбол В Европе
22:50
Дортмундская «Боруссия» дожала «Ингольштадт» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии
Фото - Боруссия Дортмунд

В 1/16 финала Кубка Германии дортмундская«Боруссия» на своем поле переиграла «Ингольштадт».

С самого начала матча представитель Второй Бундеслиги отошел в глухую оборону. Удерживать нули удавалось до 72-й минуты.

Огорчил соперника Азар. А после того, как «Ингольштадт» раскрылся, бельгиец оформил дубль.

«Боруссия» вышла в 1/8 финала и узнает своего следующего соперника после жеребьевки.

Кубок Германии, 1/8 финала

«Боруссия» Дортмунд – «Ингольштадт» 2:0

Голы: Азар, 72, 81

«Боруссия»: Хитц, Понграчич, Менье (Азар, 71), Хуммельс (Аканджи, 83), Беллингем, Вольф (Кнауфф, 87), Джан, Рейньер, Витцель, Брандт (Пасслак, 87), Тиггес (Ройс, 71).

«Ингольштадт»: Бунтич, Келлер, Рэзелер, Антонич, Хайнлот, Штендера (Кучке, 81), Прайссингер, Линсмайер (Нойбергер, 81), Роль, Кайя (Билбия, 71), Гаус.

Предупреждения: Менье – Роль, Резелер

Сергей Стаднюк
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Кубок Германии (футбол) Боруссия Дортмунд Ингольштадт

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