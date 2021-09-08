Дубль Гризманна лишил Финляндию важных очков в группе Украины

Ранее «сине-желтые» сыграли вничью с действующим чемпионом мира

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В шестом туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Франции в родных стенах разобралась с Финляндией.

Хозяева с самого начала игры завладели инициативой. И уже к середине первого тайма команде удалось открыть счет. Отличился Гризманн.

После перерыва нападающий оформил дубль. Подопечные Дидье Дешама спокойно довели встречу до победы, не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ.

Франция – безоговорочный лидер группы D. Украина и Финляндия набрали по 5 очков, имея один и два матча в запасе соответственно.

Отбор на ЧМ-2022, группа D, шестой тур

Франция – Финляндия 2:0

Голы: Гризманн, 25, 53

Франция: Льорис, Дюбуа (Мукиеле, 68), Зума, Кимпембе (Лангле, 90), Эрнандес, Погба, Рабьо, Варан, Марсьяль (Бен-Йеддер, 80), Гризманн (Тчуамени, 90), Бензема.

Финляндия: Градецки, Араюури, Вяйсянен, Уронен (Сойри, 62), О`Шонесси, Камара, Шюллер (Валакари, 62), Ниссиля (Кайринен, 73), Алхо (Райтала, 80), Похьянпало (Йенсен, 73), Пукки.

Предупреждения: Шюллер, Пукки, Араюури