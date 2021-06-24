Дуэлунд: «Я многому научился в Украине за три года»

Миккель Дуэлунд / Фото: Футбол 24

Хавбек НЕКа Миккель Дуэлунд высказался о годах, которые он провел в Украине. Его слова приводит omroep.gld.

Знаю, что у меня есть качества. Видел много матчей НЕК, уже вижу себя в команде. Важно, что команда играет на атаку, держит мяч, чтобы я мог забивать. Пока точно не знаем, как будем играть, ведь команда не сформирована»