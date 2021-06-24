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Дуэлунд: «Я многому научился в Украине за три года»

Хавбек перешел в НЕК на правах аренды
Футбол Украинская Премьер-лига
12:51
Дуэлунд: «Я многому научился в Украине за три года»
Миккель Дуэлунд / Фото: Футбол 24

Хавбек НЕКа Миккель Дуэлунд высказался о годах, которые он провел в Украине. Его слова приводит omroep.gld.

«За три года в Украине я многому научился. Было много трудных моментов. Но теперь я прихожу в НЕК со многими вещами, которыми смогу воспользоваться.

Знаю, что у меня есть качества. Видел много матчей НЕК, уже вижу себя в команде. Важно, что команда играет на атаку, держит мяч, чтобы я мог забивать. Пока точно не знаем, как будем играть, ведь команда не сформирована»


Напомним, НЕК имеет право выкупить Дуэлунда.

Петр Приходько
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Теги

Миккель Дуэлунд Динамо Киев

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