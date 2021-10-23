Два пенальти помогли «Атлетику Бильбао» переиграть «Вильярреал»
В матче десятого тура Примеры «Атлетик Бильбао» на «Сан-Мамесе» принимал «Вильярреал».
Баски повели в счете уже на 14-й минуте благодаря голу Рауля Гарсии.
На 32-й минуте победители Лиги Европы смогли сравнять счет – отличился Франсис Коклен.
Исход матча решил 11-метровый удар в ворота «субмарины», который уверенно реализовал капитан «красно-белых» Икер Мунианин.
Спустя несколько минут баски получили еще одно право на удар с точки, но Алекс Беренгер не смог переиграть Херонимо Рулли, который отразил удар.
Примера, 10-й тур
«Атлетик Бильбао» – «Вильярреал» 2:1
Голы: Гарсия, 13, Мунианин, 77 (пен.) – Коклен, 32.
«Атлетик Б»: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия, Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 72), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 72), Муниаин (Уильямс, 88).
«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Орье, 65), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Пино (Раба, 63), Коклен (Альберто Морено, 63), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 21), Данджума.
Предупреждения: Фойт (54), Альберто Морено (76), Эступиньян (80).
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