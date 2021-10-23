Два удаления и автогол Ибрагимовича. «Милан» в сумасшедшем матче переиграл «Болонью»

Хозяева не смогли вдевятером удержать ничью

фото - il Resto del Carlino

В матче девятого тура Серии А «Болонья» на своем поле принимала «Милан».

После раннего гола Леау в ворота хозяев, «Болонья» вовсе осталась в меньшинстве – на 20-й минуте красную карточку получил Сумаоро.

В большинстве «россонери» развили преимущество, благодаря голу Калабрии.

Но подопечным Синиши Михайловича удалось вдесятером отыграться. Сначала им помог сам Златан Ибрагимович, срезавший мяч в свои ворота после углового, а равенство на табло установил Барроу.

После этого уже второй игрок «красно-синих» был удален с поля – Сориано отправили в раздевалку на 58-й минуте.

Хозяева вдевятером держали оборону аж до 84-й минуты, пока Беннасер потрясающим дальним ударом не вывел «Милан» вперед.

Точку в матче поставил Ибрагимович, забивший уже в ворота соперника.

Благодаря победе «россонери» временно вышли на первое место в таблице чемпионата.

Серия А, 9-й тур

«Болонья» – «Милан» 2:4

Голы: Ибрагимович, 49 (автогол), Барроу, 52 – Леау, 16, Калабрия, 35, Беннасер, 84, Ибрагимович, 90.

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри, Медель (Орсолини, 87), Сумаоро, Теате, Хики (Дейкс, 63), Сориано, Сванберг, Домингес (Схаутен, 63), Арнаутович (Сантандер, 83), Барроу (Бинкс, 63).

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 85), Крунич (Жиру, 60), Кастильехо (Салемакерс, 46), Беннасер, Тонали (Бакайоко, 46), Ибрагимович, Рафаэл Леау.

Предупреждения: Арнаутович (34), Тонали (45), Калабрия (61), Салемакерс (67).

Удаления: Сумаоро (20), Сориано (58).