Пятов: «Особо не следил за Шотландией. Теперь буду»
Две звезды украинского футбола снялись в кино
Фильм выйдет в прокат в начале 2022-го года
Евгений Коноплянка / Фото: Getty Images
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов и вингер команды Евгений Коноплянка снялись в семейной кинокомедии «Большая прогулка». Об этом сообщает Instagram-аккаунт «горняков» и прикрепил трейлер фильма.
Фильм выйдет в прокат в феврале 2022-го года.
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Шахтер» продолжает идти нога в ногу с «Динамо».
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