«Шальке» объявил о возвращении Хунтелара
Экс-форвард «Милана» и «Реала» завершил карьеру в 38 лет
Хунтелаар не нашел себе новый клуб
Фото: Sky Sports
Нападающий Клаас-Ян Хунтелаар завершил карьеру.
38-летний голландец не смог найти себе новый клуб, сообщает Voetbal International. Он был без клуба с июня после ухода из «Шальке».
При этом, пока официально о завершении карьеры он не объявил, но источник, близкий к игроку, сообщил, что форвард вскоре объявит об этом.
За свою карьеру Хунтелаар успел поиграть за «Аякс», «Реал», «Милан», «Шальке» и другие команды.
За сборную Нидерландов форвард отыграл 76 матчей, забив 42 мяча.
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