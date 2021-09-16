Экс-форвард «Милана» и «Реала» завершил карьеру в 38 лет

Хунтелаар не нашел себе новый клуб

Фото: Sky Sports

Нападающий Клаас-Ян Хунтелаар завершил карьеру.

38-летний голландец не смог найти себе новый клуб, сообщает Voetbal International. Он был без клуба с июня после ухода из «Шальке».

При этом, пока официально о завершении карьеры он не объявил, но источник, близкий к игроку, сообщил, что форвард вскоре объявит об этом.

За свою карьеру Хунтелаар успел поиграть за «Аякс», «Реал», «Милан», «Шальке» и другие команды.

За сборную Нидерландов форвард отыграл 76 матчей, забив 42 мяча.