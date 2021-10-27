Экс-форвард «Шахтера»: «На Зинченко в ближайших матчах сборной рассчитывать не стоит»

Александр Зинченко / Фото - Imago

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей поделился мнением по поводу кадровых решений Александра Петракова в преддверии решающего матча отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Думаю, с Малиновским это был воспитательный процесс. И эта ситуация пойдет на пользу как самому футболисту, так и тренерскому штабу. Много произошло за прошедшие два месяца. Но, мне кажется, что сейчас наша команда будет выглядеть более слаженно. Верю, что в поединке с боснийцами мы увидим сильную сборную Украины.

Полагаю, что на Зинченко в ближайших матчах сильно рассчитывать не стоит, поскольку травма бесследно не проходит. Но Александр – опытный футболист, и он все равно пригодится сборной, но опять же, на его место в составе претендует игроки с лучшей игровой практикой.

Хотя я и не исключаю, что Александр Петраков захочет посмотреть игрока «Манчестер Сити» в матче с болгарами, а уже потом принимать решение по поводу его игры с боснийцами. По Коваленко я бы не спешил с выводами. Да, Виктор дал одну игру, но Коваленко нужно дать время, чтобы окрепнуть.