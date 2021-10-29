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Экс-форвард «Таврии» и «Металлиста»: «Крымчане признаются, что все решения приняли за них»
Гоменюк рассказал о ситуации на полуострове
29 октября 20:17
Владимир Гоменюк / Фото - НК Верес
Бывший нападающий «Таврии» и «Металлиста» Владимир Гоменюк рассказал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital о ситуации в Крыму.
Был в Крыму в 2018 году. Продавал квартиру. Уезжал с таким ощущением, что, наверное, больше туда не приеду. Хотя было время, когда планировал и покупал недвижимость, чтобы там жить. Настраивал себя, что хотел бы там жить, потому что очень нравились условия, горы, обстановка. Все очень нравилось.
Когда играл в «Днепре», думал, буду на Крым настраивать свою жизнь. Но, как видите, ситуация поменялась.
Аннексия? Это политика. Не могу кого-то что-то там... Сейчас там живут крымчане. Они считают, что у них все хорошо. Не считают, что их кто-то захватил. Хотя сами признаются, что никаких голосований не было. Все было принято вместо них.
Ранее UEFA изобразил Крым частью Украины во время презентации Евро-2024.
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