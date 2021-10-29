Экс-форвард «Таврии» и «Металлиста»: «Крымчане признаются, что все решения приняли за них»

Владимир Гоменюк / Фото - НК Верес

Бывший нападающий «Таврии» и «Металлиста» Владимир Гоменюк рассказал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital о ситуации в Крыму.

Когда играл в «Днепре», думал, буду на Крым настраивать свою жизнь. Но, как видите, ситуация поменялась.

Аннексия? Это политика. Не могу кого-то что-то там... Сейчас там живут крымчане. Они считают, что у них все хорошо. Не считают, что их кто-то захватил. Хотя сами признаются, что никаких голосований не было. Все было принято вместо них.