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Экс-игрок «Динамо»: «Ковид стал причиной двухстороннего воспаления легких, я лежал под капельницей месяц»

Ориховский рассказал, как протекала болезнь
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 14:22
Экс-игрок «Динамо»: «Ковид стал причиной двухстороннего воспаления легких, я лежал под капельницей месяц»
Павел Ориховский / Фото: Футбол 24

Полузащитник «Колоса» Павел Ориховский прокомментировал свое возвращение в команду из Ковалевки. Его цитирует пресс-служба клуба.

- Павел, поздравляем с возвращением в «Колос». Ты очень рад?

– Если сказать, что очень рад, то это просто ничего не сказать. Я счастлив. Счастлив возвратиться в команду. Очень скучал по ребятам, по коллективу, Ковалевке, всем людям, которые работают в клубе. Потому что атмосфера в клубе всегда положительной была, и для меня это очень хорошее время было в «Колосе». И надеюсь, что теперь будет еще лучше.

- За «Рух» ты провел всего шесть матчей – пять в чемпионате и один в кубке Украины…

– Да, но мне было очень тяжело там себя проявить, ведь я был почти все время травмирован, к тому же сильно переболел ковидом, лежал в больнице. Поэтому это время во львовском клубе было для меня очень сложное.

- С ковидом все было так серьезно?

– У меня было двустороннее воспаление легких. Я месяц провел в больнице под капельницами. А потом еще восстанавливался после всего этого около полутора месяцев.

- Как пришло решение вернуться в «Колос»?

– Я постоянно держал связь с ребятами из команды. И ребята постоянно говорили: «Давай, давай, возвращайся уже». И я сам очень желал вернуться, потому что скучал по тому времени, какое было. Даже когда мы с «Рухом» приезжали в Ковалевку на матч против «Колоса», я можно сказать слезу пустил, ведь все вокруг было таким родным.

Уже ближе к межсезонью я разговаривал с Ярославом Васильевичем Вишняком, мы общались по поводу возвращения. Потому я очень рад, что все так получилось.

- А когда «Колос» играл с «Рухом» – для тебя это был принципиальный матч?

– Конечно, можно сказать, что для меня он был «принципиальным», ведь я перешел из этой команды. Но профессионалы настраиваются на каждый матч вне зависимости от соперника. Поэтому не сказать, что я против «Колоса» как-то настраивался по-особому. Я готовился к поединку как к обычному календарному матчу, просто он был с такой ноткой ностальгии.

- 18 января команда выходит из отпуска. Как ты поддерживаешь форму?

– Нам тренеры сбросили план подготовки – там прописана работа, которую мы должны выполнять. Я каждый день хожу в тренажерный зал, после зала – водные восстановительные процедуры.

Делаю специальные упражнения, которые предоставили мне тренеры-реабилитологи. Поэтому, я готовлюсь по-полной, ведь много времени пропустил, и мне нужно наверстывать все это.

- В «Колоса» происходят изменения, чего ты ожидаешь от второй половины сезона 2021/2022?

– Сейчас, смотря на то, как вообще поднимается наш чемпионат, я считаю, что во второй половине сезона будет интересно. Что касается «Колоса», я считаю, мы будем набирать свои очки, и это начнется с первой игры.


Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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