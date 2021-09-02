Экс-игрок сборной Украины: «Караваев не доиграл, а Пятов забыл, что ближний угол – вратарский»

Александр Караваев / фото - УАФ

Бывший футболист национальной украинской сборной Иван Гецко прокомментировал ничейный результат в матче квалификации ЧМ-22 между Казахстаном и Украиной (2:2):

А если вспомнить ход первого поединка, состоявшегося в Киеве, где наши тоже растранжирили свои шансы отличиться, то получается, что по своей воле подарили Казахстану очень ценные очки. Кого же тогда побеждать, если мы еще хотим завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира?

А пока у меня перед глазами последняя атака казахов во время которой Александр Караваев не доиграл до конца, а Андрей Пятов забыл, что ближний угол — вратарский. И пропустили. Как с такой игрой побеждать Францию?».