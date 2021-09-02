Экс-игрок сборной Украины: «Караваев не доиграл, а Пятов забыл, что ближний угол – вратарский»
Бывший футболист национальной украинской сборной Иван Гецко прокомментировал ничейный результат в матче квалификации ЧМ-22 между Казахстаном и Украиной (2:2):
«Если одним словом, то — шок. Ведь еще в первом тайме спокойно могли снять с повестки дня вопрос о победителе. Создать столько голевых моментов, дважды забить и в итоге в компенсированное время упустить победу, это нужно уметь.
А если вспомнить ход первого поединка, состоявшегося в Киеве, где наши тоже растранжирили свои шансы отличиться, то получается, что по своей воле подарили Казахстану очень ценные очки. Кого же тогда побеждать, если мы еще хотим завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира?
А пока у меня перед глазами последняя атака казахов во время которой Александр Караваев не доиграл до конца, а Андрей Пятов забыл, что ближний угол — вратарский. И пропустили. Как с такой игрой побеждать Францию?».
Казахи смогли дважды отыграться по ходу встречи, забив два идентичных гола после заброса за шиворот Александру Караваеву.
Следующий матч ждет сборную Украины уже в эту субботу, 4 сентября против действующих чемпионов мира сборной Франции.
Напомним, тренер украинцев Александр Петраков заявил, что проведет беседу с ошибившимся Караваевым.