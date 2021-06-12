Экс-игрок сборной Украины: «Мы ничем не уступаем Нидерландам по подбору футболистов»

Иван Гецко / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча «сине-желтых» с Нидерландами на Евро-2020.

Стоит ли в матче Нидерланды – Украина опасаться сценария поединка Турция – Италия, когда итальянцы уверенно обыграли турков? Не хотелось бы повтора такого сценария. Я считаю, что мы ничем не уступаем голландцам на сегодняшний день по подбору футболистов и по опыту.

Сборная Украины сейчас находится в хорошем состоянии, функционально неплохо выглядит. Интересно будет увидеть, как Шевченко настроит ребят на матч, смогут ли они прыгнуть выше головы. Я думаю, ничья с голландцами для Украины будет неплохим результатом».