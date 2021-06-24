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Экс-игрок сборной Украины: «Не сказал бы, что Швеция – супер-соперник»

Головко считает, что команда Шевченко способна пройти в четвертьфинал
Футбол Евро-2020
12:44
Экс-игрок сборной Украины: «Не сказал бы, что Швеция – супер-соперник»
Александр Головко / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Украины Александр Головко высказался о грядущем сопернике национальной команды в 1/8 финала Евро-2020.

– Как относитесь к тому, что сборная вышла в плей-офф не совсем благодаря своим результатам, а с помощью Швеции и Испании?

– Результат все-таки есть. Не было бы результата – не вышли бы.

– Нет ощущения, что вышли незаслуженно? Только мы и Дания вышли с 3 очками.

– Я прагматично на это смотрю. Раньше это делали и другие команды.

– Не думаете, что это было запланировано, чтобы избежать встречи с Италией в 1/8 финала?

– Это вряд ли. Много вещей должно было совпасть. Я не думаю.

– После поражения Австрии многие критиковали Шевченко и футболистов. Теперь они снова молодцы?

– Никому критика не мешает, тем более конструктивная. Ничего в этом страшного нет, такая у них работа. Люди имеют право на это.

– Швеция – проходной соперник?

– Не могу сказать, что это супер-соперник. У нас есть время на подготовку.

– Если выйдем в четвертьфинал, там нас будет ждать победитель пары Англия – Германия. Есть шансы пройти кого-то из них?

– Это футбол. На последнем этапе запас прочности у этих команд больше, чем у нас.


Сборная Украины проведет матч со Швецией в рамках 1/8 финала Евро-2020 во вторник, 29-го июня. Отметим, что победитель этой пары выходит на победителя пары Англия –Германия.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Теги

Александр Головко сборная Швеции (футбол)

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