Экс-игрок сборной Украины: «Не сказал бы, что Швеция – супер-соперник»
Бывший игрок сборной Украины Александр Головко высказался о грядущем сопернике национальной команды в 1/8 финала Евро-2020.
– Как относитесь к тому, что сборная вышла в плей-офф не совсем благодаря своим результатам, а с помощью Швеции и Испании?
– Результат все-таки есть. Не было бы результата – не вышли бы.
– Нет ощущения, что вышли незаслуженно? Только мы и Дания вышли с 3 очками.
– Я прагматично на это смотрю. Раньше это делали и другие команды.
– Не думаете, что это было запланировано, чтобы избежать встречи с Италией в 1/8 финала?
– Это вряд ли. Много вещей должно было совпасть. Я не думаю.
– После поражения Австрии многие критиковали Шевченко и футболистов. Теперь они снова молодцы?
– Никому критика не мешает, тем более конструктивная. Ничего в этом страшного нет, такая у них работа. Люди имеют право на это.
– Швеция – проходной соперник?
– Не могу сказать, что это супер-соперник. У нас есть время на подготовку.
– Если выйдем в четвертьфинал, там нас будет ждать победитель пары Англия – Германия. Есть шансы пройти кого-то из них?
– Это футбол. На последнем этапе запас прочности у этих команд больше, чем у нас.
Сборная Украины проведет матч со Швецией в рамках 1/8 финала Евро-2020 во вторник, 29-го июня. Отметим, что победитель этой пары выходит на победителя пары Англия –Германия.
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