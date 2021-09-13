Экс-игрок сборной Украины: «Тренер «Бенфики» специально выпустит Яремчука с «Динамо»

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Бывший хавбек сборной Украины Василий Кардаш поделился ожиданиями от приезда Романа Яремчука с «Бенфикой» в Киев на матч группового этапа ЛЧ против «Динамо»:

Уверен, в поединке с португальцами все будет по-другому, ведь они сами на «ты» с мячом и любят действовать первым номером. Поэтому ничего не остается, как запастись терпением и посмотреть, какими домашними заготовками постараются удивить тренеры.

Надеюсь, что в этом споре опытнейший Мирча Луческу окажется хитрее.

Я не могу со 100-процентной уверенностью сказать, кто завтра у «Динамо» сыграет на острие атаки: Шкурин, Вербич, Гармаш? Думаю, что Мистер даст ответ на этот вопрос только перед самим поединком. Конечно, не может не радовать, что сейчас в «Динамо» серьезная конкуренция за место в старте. Это приятная головная боль для тренера. И важно, чтобы выбор был остановлен на самых достойных, цена этого поединка очень высока. «Динамо» и «Бенфика» не принадлежат к числу главных претендентов на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, вот почему было бы желательно сделать весомый задел в виде трех очков, которые бы очень пригодились в борьбе за третье место в группе.

Также любопытно, доверят ли завтра Роману Яремчуку место в стартовом составе «Бенфики». В последнем матче чемпионата Португалии украинец, хотя и забил, но выходил на замену. Но не исключен вариант, что рулевой «Бенфики» Жорже Жезус осведомлен, что в свое время Роман Яремчук так и не сумел закрепиться в «Динамо», вот и выпустит нашего земляка в основе, чтобы тот доказал, что его в Киеве явно недооценили».