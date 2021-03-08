Экс-игрок «Шахтера» нашел себе команду в Бразилии

Веллингтон Нем / Фото: shakhtar.com

Полузащитник Веллингтон Нем, похоже, нашел себе новую команду.

Бывший игрок «Шахтера» в ближайшее время может продолжить карьеру в Бразилии. Он станет игроком «Васко да Гамы». 29-летний полузащитник пройдет медосмотр в команде, сообщает O Globo.

Нем без игры уже более года. Последний официальный матч Нем провел 8 декабря 2019-го еще в составе «Флуминенсе», после чего вернулся в «Шахтер», но так и не играл, а летом покинул команду свободным агентом.

Сообщалось об интересе к нему со стороны клуба из Японии.