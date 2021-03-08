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Экс-игрок «Шахтера» нашел себе команду в Бразилии
Веллингтон Нем отправится на медосмотр
Веллингтон Нем / Фото: shakhtar.com
Полузащитник Веллингтон Нем, похоже, нашел себе новую команду.
Бывший игрок «Шахтера» в ближайшее время может продолжить карьеру в Бразилии. Он станет игроком «Васко да Гамы». 29-летний полузащитник пройдет медосмотр в команде, сообщает O Globo.
Нем без игры уже более года. Последний официальный матч Нем провел 8 декабря 2019-го еще в составе «Флуминенсе», после чего вернулся в «Шахтер», но так и не играл, а летом покинул команду свободным агентом.
Сообщалось об интересе к нему со стороны клуба из Японии.
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