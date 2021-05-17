Кучер: «Думаю, что финальная серия еще вернется в Дружковку»
Экс-игрок «Шахтера» пожертвовал харьковскому футболу полмиллиона долларов
Кучер сейчас возглавляет «Металл»
17 мая 16:57
Александр Кучер / Фото: UA-Football
Главный тренер «Металла» Александр Кучер рассказал, что пожертвовал харьковскому футболу 500 тысяч долларов.
– Александр Денисов рассказывал, что ты инвестировал свои 500 тысяч долларов в развитие клуба. Это правда?
– Это все в развитие детского футбола, в поля. Инвестиция в подрастающее поколение, которое потом будет помогать нам в будущем. Хочется, чтобы украинский футбол процветал.
– Как семья к этому отнеслась?
– Мы постоянно с семьей делаем какие-то пожертвования в детские дома, просто помогаем нуждающимся. У нас это принято. Конечно, это не маленькие деньги, но это пожертвование в развитие клуба
Ранее бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский сообщил, что вернет все деньги тем, кто вкладывает в харьковский футбол.
Комментарии 0