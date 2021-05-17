Экс-игрок «Шахтера» пожертвовал харьковскому футболу полмиллиона долларов

Александр Кучер / Фото: UA-Football

Главный тренер «Металла» Александр Кучер рассказал, что пожертвовал харьковскому футболу 500 тысяч долларов.

– Это все в развитие детского футбола, в поля. Инвестиция в подрастающее поколение, которое потом будет помогать нам в будущем. Хочется, чтобы украинский футбол процветал.

– Как семья к этому отнеслась?

– Мы постоянно с семьей делаем какие-то пожертвования в детские дома, просто помогаем нуждающимся. У нас это принято. Конечно, это не маленькие деньги, но это пожертвование в развитие клуба