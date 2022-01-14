Забарный: «Дебют Миколенко в «Эвертоне» – 10 из 10-ти»
Экс-игрок «Шахтера» сожалеет, что Миколенко лишился конкурента в «Эвертоне»
Бернард написал трогательное сообщение Диню
14 января 18:08
Бернард / Фото: Sky Sports
Бывший игрок «Эвертона» Бернард в Instagram высказался по поводу ухода конкурента Виталия Миколенко из ливерпульского клуба – Люки Диня.
«Возможно, не все понимают, что происходит за кулисами. Я люблю «Эвертон», как и ты, но, к сожалению, есть люди, которые не следуют той же цели, что и большинство.
Я люблю тебя, брат, и буду болеть за тебя, куда бы ты ни пошел».
Люка Динь отправился в «Астон Виллу», а тем временем главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес восхищается Миколенко.
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