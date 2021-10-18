Экс-хавбек «Шахтера»: «Турнирное положение заставляет играть с «Реалом» на победу»

Геннадий Зубов / Фото - ФК Шахтер

Бывший полузащитник «Шахтера» Геннадий Зубов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится уже во вторник, 18 октября.

Несколько дней назад «Шахтер» произвел очень сильное впечатление в календарном матче с «Зарей», чувствовалось, что игроки уже прониклись творческими идеями своего нового рулевого – Роберто Де Дзерби.

Отлично понимаю, что «Реал» – это совсем другой уровень чем «Заря» и все же, слаженность в действиях, остроатакующий стиль должны стать веским подспорьем и в сражении с испанским грандом. К тому же, психологический перевес будет на стороне украинского клуба, который недавно уже дважды побеждал «Реал».