Экс-хавбек «Шахтера»: «Турнирное положение заставляет играть с «Реалом» на победу»
Бывший полузащитник «Шахтера» Геннадий Зубов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Встреча состоится уже во вторник, 18 октября.
На мой взгляд, последние поединки с участием «Шахтера» позволяют надеяться, что «горняки» смогут добиться положительного результата. Тем более, что после неожиданной осечки в Тирасполе, турнирное положение заставляет хозяев играть на победу.
Несколько дней назад «Шахтер» произвел очень сильное впечатление в календарном матче с «Зарей», чувствовалось, что игроки уже прониклись творческими идеями своего нового рулевого – Роберто Де Дзерби.
Отлично понимаю, что «Реал» – это совсем другой уровень чем «Заря» и все же, слаженность в действиях, остроатакующий стиль должны стать веским подспорьем и в сражении с испанским грандом. К тому же, психологический перевес будет на стороне украинского клуба, который недавно уже дважды побеждал «Реал».
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.
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