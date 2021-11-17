«Шахтер» навяжет конкуренцию двум английским грандам за хавбека из бразильского чемпионата
Экс-легионер «Шахтера» может получить должность в клубе
Серб близок к возвращению в команду
Фото: ФК Шахтер
Бывший полузащитник «Шахтера» Игор Дуляй может вернуться в команду.
Отмечается, что его рассматривают на должность менеджера. За что конкретно будет отвечать экс-футболист, пока неизвестно.
Дуляй не впервые вернется в донецкий клуб. Ранее он был ассистентом при Паулу Фонсеке. За «Шахтер» он отыграл семь лет.
Ранее Дуляй заявлял, что активно следит за УПЛ и, в частности, за игроками «Шахтера».
Сообщается, что серб уже прибыл в расположение команды.
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