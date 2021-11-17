Экс-легионер «Шахтера» может получить должность в клубе

Серб близок к возвращению в команду

Фото: ФК Шахтер

Бывший полузащитник «Шахтера» Игор Дуляй может вернуться в команду.

Отмечается, что его рассматривают на должность менеджера. За что конкретно будет отвечать экс-футболист, пока неизвестно.

Дуляй не впервые вернется в донецкий клуб. Ранее он был ассистентом при Паулу Фонсеке. За «Шахтер» он отыграл семь лет.

Ранее Дуляй заявлял, что активно следит за УПЛ и, в частности, за игроками «Шахтера».

Сообщается, что серб уже прибыл в расположение команды.